Giletti dai microfoni di RTL102 5 chiama De Filippi- Bonolis e Mentana per lo speciale su Rai1

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nuovo colpaccio di Massimo, che da Sanremo, dopola serata al Festival, conduce il suo programma su5. E per il suo nuovoprogrammain onda suha le idee chiare: nessun nome.La chicca, lo spoiler, arriva su.5. “Hoto la Deper losu”, ha concluso in radiovisione. Andiamo per gradi. “Benvenuto e bentornato in Rai", ha dettoAmadeus salutando Massimo, seduto in prima fila all'Ariston. "Celebreremo i 70 anni di tv il 28 febbraio, suin prima serata, con grandi nomi. Tornare nell'azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmnete e come uomo - ha detto ...