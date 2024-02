Gianni Morandi protagonista a Sanremo 24 con i Ricchi e Poveri

Ecco le nostre pagelle della terza serata di Sanremo 2024, quella in cui Russell Crowe ha preso in giro John Travolta e la gag della sera prima e l'Ariston si è alzato in piedi per Angelina Mango.La terza serata di Sanremo 2024 ha avuto grandi ospiti, momenti di intrattenimento e anche di riflessione. Nessun flop vero e proprio - solo qualche momento di cui si poteva fare anche a meno - ...Ha stretto un patto con il diavolo, non c'è altra spiegazione. Gianni all'1 e 15 di notte balla come Bob Sinclair al Pacha di Ibiza. Di Morandi non ci si stanca mai. Lo vorremmo su quel palco ogni ...