Giallo nel Barese | donna trovata morta in casa | disposta l’autopsia | nessuna ipotesi esclusa

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sul corpo della 92enne Carmella Gattulli, lanel pomeriggio di giovedì 8 febbraio nella sua abitazione alla periferia di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, verrà effettuata l'autopsia. Gli accertamenti dovrebbero aiutare i carabinieri che stanno indagando dal momento del ritrovamento. Sentiti i familiari e la badante della signora. Al momento non si esclude, anche quella della morte violenta.

Nelle ultime ore la Protezione civile lombarda ha confermato ed esteso l'allerta in codice giallo in seguito alle piogge che da stanotte interessano la Lombardia. La Prociv ha emesso nel primo ...Milano, 9 febbraio 2024 – A partire dalle ore 18 di oggi, venerdì 9 febbraio, è stata diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia un’allerta gialla idrogeologica ...Le ...poi nuova intensificazione nel pomeriggio-sera, con piogge più insistenti e abbondanti sulle zone nord-occidentali, in particolare sui rilievi. Per queste aree la sala operativa della protezione ...