GF | Vittorio fa confessioni intime su Beatrice | Greta | «Cose agghiaccianti»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Giovedì 8 febbraio i concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto una sorpresa da parte degli autori del programma, sta di fatto che hanno potuto lasciare la casa per qualche ora, in modo da godersi un pomeriggio in totale relax e divertimento lontano dalle telecamere puntate. In tale lasso di tempo, infatti, i concorrenti non sono stati ripresi in diretta, per questo pare che alcuni di loro si siano lasciati andare a dellepiuttosto importanti. Nel momento in cui sono rientrati in casa, però, sono spuntate fuori delledavvero inaspettate.Rossetti, infatti, è andata da Letizia Petris e Paolo Masella per riportare loro alcunemoltoe private cheMenozzi le avrebbe fatto sul conto diLuzzi. Nel dettaglio, il ...