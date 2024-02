Genova | solleva il top a una ragazza in mezzo alla pista da ballo | chiesto processo per l' amico di Ciro Grillo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Procura dihail rinvio a giudizio per Francesco Corsiglia, 24 anni, per per gli abusi compiuti su una diciannovenne in una discoteca di corso Italia nel luglio dell’anno scorso. L’accusa è violenza sessuale. Era la notte tra il 29 e il 30 luglio quando Corsiglia, che stava bnd

Il sindaco Marco Bucci ha risposto ai dubbi sollevati dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Genova sul progetto Skymetro, che punta in particolare il dito sull'impatto ambientale ...Il doppio del secondo incrocio di questa classifica, quello fra corso Europa, via Timavo e via Isonzo (8.341, quasi 23 al giorno). A giustificare un divario così macroscopico era uno dei comportamenti ...La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Corsiglia, amico di Ciro Grillo e imputato con lui a Tempio Pausania nel processo per violenza sessuale, per la presunta violenza ...