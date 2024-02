Genoa | Gudmundsson e il no alla Fiorentina | i nuovi scenari sul mercato

La domenica di Serie A si apre con Empoli-Genoa , match valido per la 23ª giornata. Si allo stadio Castellani-Computer Gross di Empoli con... (calciomercato)

Andres Blazquez, CEO del Genoa , ha parlato in conferenza chiarendo la questione legata ad una possibile partenza di Gudmundsson Andres Blazquez, ... (calcionews24)

Continuano le DIATRIBE tra i tifosi del Genoa e della Fiorentina sui social per quanto concerne l’affare Gudmundsson Nonostante il mercato sia ... (calcionews24)

Le parole di Marco Ottolini , direttore sportivo del Genoa , sugli interessi di mercato per Albert Gudmundsson Marco Ottilini, direttore sportivo ... (calcionews24)

Piace ai viola per il dopo Italiano e ai brianzoli se va via Palladino, però i liguri puntano a trattenerlo Finisce 0-0 il match tra Empoli e Genoa: l'analisi del post gara del tecnico azzurro e del ...Gudmundsson mostra i muscoli (LaPresse ...qualora Raffaele Palladino dovesse decidere di tentare una nuova esperienza, il tecnico del Genoa diventerebbe uno dei candidati principale per la panchina ...Il Genoa di Alberto Gilardino potrebbe presto arrivare a giocare con un tridente inedito ma alquanto affascinante.