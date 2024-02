Genoa | due club di A si muovono per Gilardino | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sta facendo molto bene in massima serie con il, ma è finito nel mirino di altri duedi Serie A Ilvuole aprire un ciclo con Gila in panchina, ma diversistanno manifestando interesse verso il giovane allenatore. Una sua vecchia conoscenza milanista come Adriano Galliani l’ha messo nel mirino per il post Palladino. Mentre la Fiorentina ha iniziato a studiarlo nel caso in cui a Firenze si volesse varare il post Italiano. In maglia violaha vissuto annate ruggenti ed è rimasto nel cuore della tifoseria. Con Italiano pronto al grande salto, Commisso e Barone devono appunto iniziare a guardarsi intorno per individuare il possibile sostituto.