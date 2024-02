Gazzelle arriva all’Ariston con Fulminacci a bordo di una Panda

Occhiali neri, un senso di impenetrabilità quasi assoluta, come a voler proteggere la persona dall’artista, e sarebbe tutto regolare se non fosse ... (open.online)

Sanremo 2024 , Gazzelle arriva in motorino al teatro Ariston | VIDEO Gazzelle , uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 , ha postato un ... (tpi)

La fase "Giochi senza frontiere" l'abbiamo superata. Il Gladiatore ha dato una "raddrizzata" a tutti quanti, basta barzellette e canzonette, basta star capricciose con ...La quarta serata di Sanremo non è ancora iniziata ma sono già arrivati i primi bonus per alcuni dei cantanti in gara. Prima ancora di cantare, Sangiovanni e Renga Nek hanno già conquistato 10 punti ...E' il giorno delle cover e dei duetti: i cantanti in gara si esibiranno con brani di repertorio italiano e internazionale insieme ad altri artisti ...