Gazzelle annuncia oggi il suo primo concerto all’Arena di Verona | in programma il 16 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tra i protagonisti della 74ª edizione del Festival di Sanremocon il brano “Tutto Qui”,un evento speciale, cioè il 16la sua voce risuonerà nella storica Arena diper un live unico e indimenticabile. Andiamo a conoscere anche le date del tour.in gara a Sanremoe poi il tour . E’ in gara al Festival di Sanremocon “Tutto Qui“, il cantautore romano sta portando a Sanremo la nostalgia, un sentimento da sempre preponderante nella sua scrittura. Questa volta si lega però al desiderio di esplorare il passato di una persona cara che non si ha avuto la possibilità di vivere insieme. Quasi in modo surreale, la canzone è intrisa anche di un intenso senso di speranza e una forte ...