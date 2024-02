Gazzelle annuncia il suo primo concerto all’Arena di Verona

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) che darà seguito al tour nei palasport, i biglietti, in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano Tutto qui (https://wmi.lnk.to/tuttoqui; Maciste Dischi/ Warner Music Italy),oggi uno straordinariodi, in programma il 16 maggio 2024, per la prima volta l’artista calcherà il suggestivo palco della storica venue.è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni sono senza tempo e i suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Di seguito tutte le date del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti: 8 marzo 2024 Padova @ Arena Spettacoli Padova ...