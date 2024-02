Gaza | Usa | no a operazioni Idf a Rafah

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 11.27 Gli Stati Uniti fanno sapere di non sostenere "l'estensione dellemilitari dell'esercito israeliano a", nel sud della Striscia di.Il portavoce della Sicurezza nazionale, Kirby, ha detto che ciò sarebbe un "disastro" per i palestinesi che si trovano nella città dopo essere stati evacuati da altre zone della Striscia. A Zawayda, nel centro della Striscia,si contano almeno 8 morti, tra cui 3 bambini,dopo un raid israeliano su un asilo occupato da palestinesi sfollati, riferisce l'agenzia palestinese, Wafa.

Usa e Gb hanno annunciato di aver "colpito 36 obiettivi militari degli in Yemen" , tra cui un deposito sotterraneo di armi, per "ristabilire la pace ... (ilgiornaleditalia)

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

Nuova gaffe di Joe Biden. Parlando in conferenza stampa della situazione a Gaza, il capo della Casa Bianca ha detto Messico invece di Egitto: "Come sapete, ...L'irritazione della Casa Bianca per la gestione israeliana del conflitto con Hamas è sempre più esplicita: la notte scorsa il presidente Usa Joe Biden ha definito «esagerate» le operazioni militari a ...Israele ha informato gli Usa "della pianificazione di operazioni mirate in altre aree di Gaza". Lo ha fatto sapere il ministero della difesa israeliano dando conto di un colloquio della notte scorsa t ...