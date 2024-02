Gaza | Travaglio a La7 | “Solo il popolo di Israele può incidere sullo stop dei massacri Deve liberarsi di Netanyahu | una maledizione”

Emergenza umanitari a Gaza. Nella Striscia è sempre più difficile per le donne partorienti e i loro figli accedere alle cure mediche ...È esattamente quella oggi riportata agli antichi fasti dalla compagnia di giro del capocomico Marco Travaglio, partigiano della pace à la carte e delle cause perse. Sia chiaro, non mi riferisco alle ...A Gaza, è sempre più difficile per le donne partorienti e i loro figli accedere alle cure mediche pre e post-natali. L’ospedale emiratino di maternità è ...