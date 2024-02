Gaza, Netanyahu ordina l’evacuazione dei civili dall’area di Rafah: si stima ci siano 1,5 milioni di sfollati palestinesi (Di venerdì 9 febbraio 2024) Lo scenario più temuto sta diventando realtà: il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dato istruzione all’esercito di presentare un piano di evacuazione della città di Rafah, e di eliminazione dei battaglioni di Hamas presenti nella zona. Netanyahu, dopo aver rifiutato la proposta di tregua, aveva già annunciato l’avanzata dell’esercito verso la città nel sud della Striscia di Gaza. Un’operazione che anche Onu e Usa hanno criticato, chiedendo a Tel Aviv di fermarsi: Rafah infatti è al confine con l’Egitto, è l’unica città in cui i civili si possono ancora rifugiare mentre a Khan Younis ancora si combatte e il nord della Striscia è stato raso al suolo. Si stima che 1,5 milioni di palestinesi si siano ammassati nella ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 febbraio 2024) Lo scenario più temuto sta diventando realtà: il premier israeliano Benjaminha dato istruzione all’esercito di presentare un piano di evacuazione della città di, e di eliminazione dei battaglioni di Hamas presenti nella zona., dopo aver rifiutato la proposta di tregua, aveva già annunciato l’avanzata dell’esercito verso la città nel sud della Striscia di. Un’operazione che anche Onu e Usa hanno criticato, chiedendo a Tel Aviv di fermarsi:infatti è al confine con l’Egitto, è l’unica città in cui isi possono ancora rifugiare mentre a Khan Younis ancora si combatte e il nord della Striscia è stato raso al suolo. Siche 1,5disiammassati nella ...

