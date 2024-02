Gaza, Netanyahu ordina l’evacuazione dei civili dall’area di Rafah: si stima ci siano 1,5 milioni di palestinesi (Di venerdì 9 febbraio 2024) L’Ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato che Benjamin Netanyahu ha incaricato l’esercito di prepararsi a evacuare la città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Netanyahu ha incaricato l’Idf di presentare al governo un piano per l’evacuazione della popolazione e per l’eliminazione dei battaglioni di Hamas nella zona. “È impossibile raggiungere l’obiettivo della guerra di eliminare Hamas lasciando quattro battaglioni a Rafah”, ha affermato l’ufficio di presidenza israeliana, “d’altra parte, è chiaro che un’operazione massiccia a Rafah richiede l’evacuazione della popolazione civile dalle zone di combattimento”. Si stima che 1,5 milioni di palestinesi si siano ammassati ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 febbraio 2024) L’Ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato che Benjaminha incaricato l’esercito di prepararsi a evacuare la città di, nel sud della Striscia diha incaricato l’Idf di presentare al governo un piano perdella popolazione e per l’eliminazione dei battaglioni di Hamas nella zona. “È impossibile raggiungere l’obiettivo della guerra di eliminare Hamas lasciando quattro battaglioni a”, ha affermato l’ufficio di presidenza israeliana, “d’altra parte, è chiaro che un’operazione massiccia arichiededella popolazione civile dalle zone di combattimento”. Siche 1,5disiammassati ...

