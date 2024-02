Gaza | media | 4 morti in raid di Israele su asilo a Zawayda

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che quattro persone sono morte e diverse altre rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha colpito un asilo occupato da sfollati nella città di Za ...• È il 124° giorno di guerra: oltre 27.800 le persone uccise a Gaza. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre • L’America a Israele: attaccare Rafah sarebbe disastroso • 007 Usa, Israele non ...Israele per ora respinge la richiesta del Cairo di unirsi alla trattativa. Il monito americano per proteggere i civili ...