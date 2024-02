Garics – Zielinski grave perdita per il Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) GYORGYA RADIO MARTE: “, NON SO SE LA DIFESA A TRE CONTRASTERA’ MEGLIO IL MILAN” “Ricordo una gara tra Milan e, al primo anno in A del ritorno degli azzurri – ha detto l’ex terzino delintervenendo in “ForzaSempre” su Radio Marte –, che finì 5-2 per i rossoneri. Ma ricordo una grandissima partita da parte di tutti quanti noi; la partita dove esordì Pato e segnò pure . Per me rimane una bellissima partita nonostante la sconfitta. Conosco la difesa a tre, giocavamo così con Reja. E per me fu un cambio importante perché gli esterni diventano fondamentali perché sia in fase offensiva che difensiva devi lavorare parecchio. Schierando un 3-4-3 o un 3-4-2-1 sei più esposto in fase difensiva. Naturalmente col 3-5-2 ti ...