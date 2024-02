Gallinari tagliato dai Pistons | niente coppia azzurra con Fontecchio a Detroit | sorpresa in NBA

I Detroit Pistons, che lo avevano recentemente scambiato con Washington portandolo a Motown, hanno scaricato Danilo Gallinari poco dopo la trade deadline di mercato: aveva il contratto in scadenza.Si è chiuso il mercato degli scambi della NBA: doppio colpo Knicks con Burks e Bogdanovic, OKC prende Hayward, Philadelphia acquisisce Hield e cede Beverley a Milwaukee. Dallas si rinforza prendendo ...La Trade Deadline della NBA per la stagione 2023/24 è prevista per giovedì 8 febbraio alle ore 21:00 italiane. Seguiamo le ultime ore di un mercato molto intenso, ricapitolando gli scambi precedenti e ...