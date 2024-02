Furto valigie a Bologna | preso ragazzino che era appena uscito dal Pratello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Avevaaccompagnato i famigliari a prendere il treno, quando l’ispettore della Polfer, libero dal servizio, ha notato due ragazzi che, saliti a bordo del treno Italo senza bagagli, ne scendevano subito dopo con due. Il poliziotto, che aveva con sé il figlio di sei anni, ha deciso di seguire i due, allertando contemporaneamente i colleghi del commissariato Due Torri San Francesco. L’ispettore ha visto i due uscire in via Carracci e poi proseguire fino a Nicolò dall’Arca. Dove, trovato un posto appartato, hanno iniziato ad aprire leper furgare all’interno. Proprio mentre lo facevano, però, sono stati bloccati dall’ispettore e dalla pattugliaarrivata: si tratta di due giovanissimi tunisini, un diciottenne e un diciassettenne. Quest’ultimo, in ...