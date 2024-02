Furto al Centroluna e alle Terrazze | arrestate sei persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Spezia, 8 febbraio 2024 – Seiritenute responsabili del reato diaggravato sono stateieri in due centri commerciali dai carabinieri del comando provinciale della Spezia. Nella tarda mattinata, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana, intervenuti al centro commerciale Ipercoop, hanno controllato tre cittadini rumeni domiciliati nella provincia di Massa Cassara che, in concorso tra loro, si sono impossessati di merce varia per un valore di circa 730 euro. La refurtiva è stata immediatamente riconsegnata al responsabile del supermercato e le tre, rispettivamente di 37, 34 e 32 anni, sono statee giudicate con rito direttissimo questa mattina al Tribunale della Spezia con convalida del provvedimento ...