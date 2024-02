Furti nei negozi fra il Lazio e la Lombardia | coppia di ladri beccata a Fondi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – La Polizia di Stato di Latina, ha applicato nei confronti di due cittadini di nazionalità romena con pregiudizi di polizia, il foglio di via obbligatorio, con divieto di far rientro nel comune diper tre anni. In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di, rivolti alla prevenzione e al contrasto delle attività predatorie, la Volante ha intercettato un’autovettura Mercedes 220 con targa estera, che era stata in precedenza segnalata poiché gli occupanti si aggiravano con fare sospetto all’interno dei supermercati della zona, per uscirne senza aver effettuato acquisti. Pedinato il veicolo e constatata l’effettiva insolita condotta degli occupanti, al fine di prevenire ogni azione che potesse ledere all’incolumità pubblica, si è proceduto ad ...