Furti in abitazione a Fondi | è emergenza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Ieri, in una dimostrazione di unità e determinazione, numerosi cittadini hanno partecipato all’incontro pubblico organizzato dal Comitato San Magno nel Comune di. Su iniziativa del sindaco Beniamino Maschietto e con la presenza delle forze dell’ordine, l’incontro è stato focalizzato sul crescente problema deiche ha coinvolto non solo la città ma l’intero territorio provinciale. Allarme nella Contrada Settentrionale Negli ultimi giorni, particolare apprensione è stata espressa dalla contrada al confine nord della città, dove si è registrato un aumento significativo dei. La comunità, preoccupata per la propria sicurezza, ha deciso di affrontare il problema in modo concreto. Partecipazione Attiva dei Cittadini La partecipazione attiva dei cittadini è stata evidente durante ...