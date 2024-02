Furlani | 'In Italia stadi imbarazzanti | andremo a San Donato Milan fallito senza Elliott | ora è in salute'

Giornata di meeting per l’ Atletica . Si gareggia a Stoccolma , Metz e a Magglingen. In Svezia c’è Mattia Furlani , che salta 8.08 nel salto in lungo. ... (sportface)

Il calciomercato non finisce mai, come testimonia la telefonata ricevuta da Giorgio Furlani nella giornata di ieri. Dall’altro capo il direttore generale del Liverpool, Billy Hogan. La chiacchiera è ..."Siamo in un nuovo importante capitolo di evoluzione del club, guidato dalla visione strategica di Cardinale. Siamo dentro un percorso di crescita fondamentale per colmare il gap con le grandi squadre ...Nuovo stadio Milan, Furlani fa il punto su San Donato: ecco l’obiettivo dei rossoneri. Le ultime notizie L’ad del Milan Furlani è intervenuto a Social Media Soccer analizzando il progetto legato a San ...