Furgone rubato nel capannone ex Risanamenti trovato a Caserta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio, a Sansepolcro sono stati presi di mira dai ladri ilexdi proprietà del Comune di Sansepolcro e una rimessa di Sei Toscana. I ladri sono riusciti a portare via gli attrezzi di proprietà comunale, tra cui tagliaerba, motoseghe e decespugliatori, centinaia di litri di gasolio e unFiat Ducato del Comune, utilizzato presumibilmente per trasportare il bottino. Il veicoloè stato rinvenuto nella giornata di ieri, parcheggiato di fronte a un bar a, segnalato dal titolare dell’esercizio. Il ritrovamento suggerisce con molta probabilità che la banda responsabile del furto abbia radici nella regione campana. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

