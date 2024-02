Fuori dall’Aula Anche la politica sta invecchiando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A livello politico c’è ancora tanta strada da fare. A Monza i consiglieri comunali tra i 18 e i 35 anni sono solo 5 su 32. E si fanno portavoce delle esigenze dei loro coetanei. Per Sarah Brizzolara, consigliera Pd di 28 anni, "a mancare è soprattutto la movida". "Per migliorare – spiega – bisognerebbe intervenire sull’illuminazione, per far tornare a casa le persone con più tranquillità, e capire che a livello culturale Monza deve uscire da una mentalità provinciale. Sui giovani bisogna credere di più, servono politiche abitative per farli rimanere in città e un bilancio generazionale, come a Milano e Bologna, per calcolare l’impatto sui giovani delle scelte politiche". "Andrebbero aumentati gli eventi sportivi – aggiunge il consigliere Pd Lorenzo Gentile, 23 anni –. Incrementare insomma la vita sociale. Bisogna intensificare molto i rapporti con Milano, con più collegamenti ...