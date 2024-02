Frosinone | Di Francesco | «Ecco le condizioni di Lirola e Valeri»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina Eusebio Di, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Fiorentina.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Per quanto riguarda i recuperihanno una settimana di lavoro in più sulle gambe quindi mi danno possibilità di riproporre Gelli e Brescianini oppure schierare loro dall’inizio o alternarli. Gli altri potrebbero rientrare settimana prossima ma non abbiamo certezze. Chi sta meglio degli altri è Ghedjemis, vediamo. Ultimamente stanno provando a giocare con due attaccanti, noi con Seck possiamo giocare anche in maniera differente cercando anche nuove linee di passaggio. Anche ...