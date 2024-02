Frontale tra auto | gravissimo 25enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Uno schianto ancora in parte da chiarire. Ad avere la peggio neldi ieri a Masate è stato undi Roncello, in Brianza. Il giovane ha perso il controllo della propria utilitaria invadendo la corsia opposta all’altezza della curva in via Roma, alle 13.30, ed è finito contro la Renault Scenic di un 55enne di Cassano, anche lui ricoverato, in codice giallo. Il ragazzo invece lotta fra la vita e la morte al San Gerardo di Monza. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati era incosciente. La prognosi è riservata, per la sua sorte sono ore decisive. Dinamica al vaglio della polizia locale che indaga sulle cause dell’incidente (nella foto), al fianco degli agenti anche i vigili del fuoco di Milano intervenuti per estrarre i feriti dalle lamiere. È il secondo grave scontro che si registra in Martesana in quattro giorni: domenica, ...