Frattesi | passo dopo passo | post Roma-Inter un obiettivo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il recupero di Davideil problema riscontrato prima della gara contro la Juventus procede per gradi. Con unin particolaredi domani. STEP BY STEP – Nessuna fretta e nessun rischio da correre: il recupero di Davidedal suo problema muscolare procede gradualmente. Assente sicuro di, è principalmente uno l’per il giocatore: la gara di venerdì prossimo contro la Salernitana, importante dal momento che si tratta dell’impegno precedente al ritorno della Champions League, con la sfida di San Siro contro l’Atletico Madrid. Contro i campani la presenza disarebbe assolutamente utile alla causa, permettendo a uno tra Henrikh ...

L`Inter che è partita alla volta di Roma dove domani alle 18 affronterà la nuova Roma di Daniele De Rossi non avrà con sè il centrocampista italiano Stefano.Calciomercato Inter – Mentre Simone Inzaghi prepara la delicata trasferta di Roma, il club nerazzurra si prepara ad esercitare due riscatti obbligatori relativi a due acquisti della scorsa estate. Cal ...Henrikh Mkhitaryan è stato finora uno dei protagonisti fondamentali dell’Inter in questa stagione. Inutile dire che, come spesso accade, l'armeno ha dato il meglio di sé in campo nel big match contro ...