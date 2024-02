Frase mai vista e lo sfottò incredibile | così Russell Crowe umilia Travolta a Sanremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Gladiatore si prende l'Ariston.porta la sua musica a2024 e nell'inedita (per l'Italia) versione di crooner canta la sua “Let the light shine” accompagnato dalla sua band. L'accoglienza è calda: il pubblico urla “!”. Dopo l'esibizione, l'attore neozelandese fa due chiacchiere con Amadeus, che gli chiede se sia facile per lui entrare e uscire dai panni dei suoi personaggi. “Quando ero più giovane era più complicato uscire dal personaggio - dice il volto di A beautiful mind -. Qualsiasi sia il nostro lavoro, se ci appassiona torna a casa con noi. Quando diventiamo più grandi però riusciamo a proteggerci, questo avviene con l'esperienza, è più facile recidere quel legame”. Poi Amadeus non si fa sfuggire l'occasione per far dire in italiano all'attore la ...