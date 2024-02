Francesco Silvestro | Ingresso consiglieri Barato e Casale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) FI.(FI):Barbato evalore aggiunto per nostra squadra a Napoli “Siamo felici di annunciare l’nella nostra grande famiglia di Forza Italia di due nuovidi municipalità di Napoli, Nunzia Barbato e Salvatore”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia– “Continua il nostro processo di crescita nella città di Napoli. Nunzia e Salvatore hanno dimostrando così il loro sostegno e fiducia nel nostro partito e affiancheranno in settima municipalità il consigliere Giuseppe Pistone, vice coordinatore cittadino. Siamo certi che con la loro esperienza e competenza, rappresenteranno un valore aggiunto per la nostra squadra. Con questi nuovi ingressi, saremo in ...