Fq Millennium | il nuovo numero è dedicato agli “alluvionati e abbandonati” dell’Emilia Romagna | la presentazione di Peter Gomez

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Commissario Francesco Figliuolo è presentato dai media come l’uomo della Provvidenza per ogni crisi. Ma innon la pensano così. Otto mesi dopo il disastro, procedure contorte scoraggiano persino le richieste di rimborso. E in Appennino i treni si fermano ancora quando piove. Sabato 10 febbraio in edicola con il Fatto QuotidianoDall’11 febbraio solo FQa € 3,90 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.