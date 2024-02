Forte scossa di terremoto in provincia di Perugia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladiè stata colpita da due scosse dinella mattinata di venerdì 9 febbraio, provocando preoccupazione tra la popolazione locale. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il primo evento sismico, di magnitudo 3.5, è stato registrato alle 11:55, seguito a breve distanza da una secondadi magnitudo 3.1 alle 11:57. Le due scosse hanno avuto epicentro a circa 4 km da Spoleto, una città ricca di storia e patrimonio culturale nella regione dell’Umbria. Nonostante la paura iniziale, fortunatamente non sono stati riportati danni a persone o strutture, un segnale rassicurante per i residenti e le autorità locali. Lo sciame sismico ha interessato anche il parmense Questi eventi sismici fanno parte di uno sciame sismico che negli ultimi giorni ...

Terremoto a Spoleto, due scosse di magnitudo 3.5 e 3.1 avvertite anche a Perugia. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 11:55 IT del 09-02-2024 a 4 km NE Spoleto (PG) Prof= 8.2 ...Terremoto Parma. Da mercoledì va avanti lo sciame sismico: più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, Calestano e Frassinoro.