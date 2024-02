Foro Italico – Segnalini | “Sulle barriere spartitraffico non ci siamo fermati  Positivo l’incontro con l’Anas”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nella giornata odierna si è tenuta una riunione tra l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornellae i responsabili Anas per valutare la fattibilità della barrierasu via del. Dalle prime interlocuzioni risulterebbe tecnicamente fattibile l’inserimento della barrieraa meno di un unico punto singolare che richiederebbe lo spostamento del lampione esistente. Sono in corso gli ultimi approfondimenti da parte di Anas e appena ricevuto il progetto, se le valutazioni definitive daranno esito positivo, il Csimu provvederà alla tempestiva approvazione per incaricare Anas della relativa realizzazione che dovrebbe avvenire a partire dal mese di aprile 2024. Le nuovetra Ponte Tor di Quinto e ...