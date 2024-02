Formula 1 | ecco la VCARB 01 | la nuova era della Visa Cash App RB prende il volo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo le presentazioni di Haas, Stake ed Alpine, si alza il sipario anche sullamonoposto presentata daApp RB, nota in passato come AlphaTauri. La vettura, ufficialmente denominata01, che presto calcherà le pistestagione 2024 di1, è stata presentata a Las Vegas in una location d’impatto, catturando il pubblico americano con una livrea tempestata di nuovi sponsor e che si distanzia completamente dai colori bianco-neri a cui ci aveva abituato AlphaTauri, avvicinandosi, invece, alle tinte blu elettrico-argento-rosseToro Rosso del 2017, lasciando molto poco spazio alla fibra di carbonio, tema invece ricorrente nelle altre livree presentate finora. Il riferimento alla STR12, al tempo gemellata con Red Bull, non è casuale, in ...