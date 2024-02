Formidabile protezione astrale L' oroscopo di Branko | chi oggi può tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ecco le "Stelle di", l'divenerdì 9 febbraio. ARIETE Amicizie, raccomandazioni altrui, speranze. Questo il significato della Luna nuova in Acquario che apre un altro periodo di intensa attività, vincente grazie alla vostra intraprendenza e fiducia in voi stessi. Non escludiamo una nuova proposta di lavoro, scatto di carriera, un affare che si presenta ancora un po' complicato, ma che sarà conquistato entro fine di febbraio. Alla fine di un viaggio troverete rifugio per il vostro cuore pieno di amore e gelosia. Autorità. TORO Avvieneun transito che può rivelarsi distruttivo per tutti i segni, Sole in Acquario quadrato a Urano nel vostro segno. Potete evitare sorprese sgradite lasciando libero lo spirito inquieto. Si inserisce anche Luna nuova che vi costringe a guardare da un'altra ...