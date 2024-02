Forlì | l’orologio riporta al passato Previste calde rivalità e ritorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La seconda fase della regular season è alle porte. Domenica avranno inizio le sfide alle avversarie del girone Verde e la Pallacanestro 2.015 si appresta a incrociare i guantoni con rivali mai affrontate in stagione. Numerosi sono però i corsi e ricorsi storici che legano la formazione biancorossa alle squadre che si andranno ad incrociare fino agli ultimi dieci giorni di aprile. Il menù è davvero ricchissimo. Già domenica sarà un amarcord. Sì, perché quella con Rieti è stata una vivacissima serie playoff pochi anni fa, nel 2018/19, seppur con un’altra società sabina, la Npc (oggi in B) e non l’attuale Real Sebastiani. Era ladi Marcelo Nicola, alle prese con la prima serie playoff dal ritorno in A2 nell’estate del 2016. Un ottavo di finale equilibratissimo, in cui il fattore campo fu rispettato in ogni match. Sotto 0-2 nell’avvio in terra laziale (decisiva in ...