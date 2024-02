Fonti Egitto | rafforzata sicurezza Rafah

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 19.05locali e testimoni riferiscono che sono arrivate al valico dinuove forze diegiziane per proteggere ulteriormente il confine con la Striscia di Gaza. A solo un paio di chilometri sono ammassati quasi due milioni di palestinesi, spinti a Sud dai bombardamenti israeliani. Intanto, il Cairo fa sapere di condividere quanto detto dal presidente Usa Biden sulla risposta esagerata di Israele a Gaza e rinnova la richiesta del cessate il fuoco per consegnare aiuti.

