Follia ad Acerra | terrore in strada | colpi di pistola contro i carabinieri tra i passanti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un 29enne napoletano è stato arrestato per tentato omicidio ad: ha sparato verso iin, bloccato dopo la fuga a piedi.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari, in servizio di pattugliamento ...Ultima settimana con temperature miti poi torna l’inverno con pioggia e neve. Da venerdì arriva il Ciclone ‘Pulcinella’ e non è uno scherzo di Carnevale. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMet ...Notte di follie all’arma bianca. Ennesimo venerdì di violenza a Napoli, dove sono comparse ancora una volta le immancabili lame, ma questa volta ad evitare una tragedia è stato ...