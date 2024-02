Foibe | Mattarella tuona contro i negazionisti di sinistra | “Non si cancella la storia” video

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il monito del presidente della Repubblica, alla vigilia della Giornata del Ricordo delle, è arrivato puntuale a quanto mai potentei profeti del negazionismo, che nella stragrande maggioranza dei casi albergano nelle fila dell’estrema. “Lee l’esodo hanno rappresentato un trauma doloroso per la nascente Repubblica che si trovava ad affrontare la gravosa eredità di un Paese uscito sconfitto dalla guerra. Quelle vicende costituiscono una tragedia, che non può essere dimenticata”, ha detto Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale svoltasi oggi. “Non sino -ha sottolineato il Capo dello Stato- pagine di, tragiche e duramente sofferte. I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzare sono un affronto alle ...

