Foibe | Mattarella | ' tragedia da non dimenticare | negazione affronto alle vittime'

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Lee l'esodo hanno rappresentato un trauma doloroso per la nascente Repubblica che si trovava ad affrontare la gravosa eredità di un Paese uscito sconfitto dalla guerra. Quelle vicende costituiscono una, che non può essere dimenticata". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo. "Non si cancellano -ha sottolineato il Capo dello Stato- pagine di storia, tragiche e duramente sofferte. I tentativi di oblio, dio di minimizzare sono unloro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione. L'istituzione del giorno del Ricordo -con tante iniziative da essa scaturite, con ricerche, libri, dibattiti- ha avuto il merito di riconnettere la memoria collettiva a quel periodo e a quelle sofferenze, dopo anni di rimozione. Ha reso verità a tanteinnocenti e al dolore dei loro familiari". "Tutto questo è stato importante, doveroso, giusto. Ma non è sufficiente. Il ricordo, la memoria della persecuzione e delle tragedie, deve essere fecondo, deve produrre anticorpi, deve portarci, come hanno sottolineato, con semplicità e straordinaria efficacia, Lada e Alessandra Rivaroli, a fare in modo -ha concluso- che simili crudeli lacerazioni nei confronti della libertà, del rispetto dei diritti umani, della convivenza appartengano a un passato irripetibile".