Foibe | Mattarella | “Si formò muro di silenzio e oblio Negare è un affronto alle vittime”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 – “Undie di– un misto di imbarazzo, di opportunismo politico e talvolta di grave superficialità – siintornoterribili sofferenze di migliaia di italiani massacrati nelle”. Ma “i tentativi di, di negazione o di minimizzare sono unloro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione”. Con queste parole il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo, “dedicato alla tragedia degli italiani e di tutte ledelle, dell’esodo ...

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Ringrazio Lada e Alessandra Rivaroli ed Egea Haffner per le testimonianze commoventi che ci hanno recato. Sono lieto di ... (calcioweb.eu)

Il Presidente della Repubblica ricorda le sofferenze degli italiani di Istria, Dalmazia e Fiume: "Fu un trauma doloroso per la nascente Repubblica" (ilgiornale)

“I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzare sono un affronto alle vittime e alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza ... (ilfattoquotidiano)

È gestito da SS tedesche e austriache: annovera “specialisti” del ramo, carnefici responsabili di buona parte della Shoah della Polonia: Kurt Franz, “il sadico torturatore di Treblinka” e Odilo ...Foibe ed esodo trauma doloroso che non si può cancellare Roma, 9 feb. (askanews) - "Le foibe e l'esodo hanno rappresentato un trauma doloroso per la nascente Repubblica che ...Giorno del ricordo delle vittime delle foibe, le celebrazioni al Quirinale. «Le foibe e l'esodo hanno rappresentato un trauma doloroso per la nascente Repubblica che si trovava ...