Foibe | Mattarella | ' nostri concittadini esuli in Patria | per loro diffidenza e ostilità'

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Il nuovo assetto internazionale, venutosi a creare con la divisione in blocchi ideologici contrapposti, secondo la logica di Yalta, fece sì che passassero in secondo piano le sofferenze degli italiani d'Istria, Dalmazia e Fiume. Furonoa pagare il prezzo più alto delle conseguenze seguite alla guerra sciaguratamente scatenata con le condizioni del Trattato di pace che ne derivò. Dopo aver patito le violenze subite all'arrivo del regime di Tito, quei, dopo aver abbandonato tutto, provarono sullasorte la triste condizione di sentirsinella propria. Fatti oggetto della, se non dell', di parte dei connazionali". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale, del Giorno del Ricordo. "Lesofferenze -ha ricordato il Capo dello Stato- non furono, per un lungo periodo, riconosciute. Un inaccettabile stravolgimento della verità che spingeva a trasformare tutte le vittime di quelle stragi e i profughi dell'esodo forzato, in colpevoli -accusati indistintamente di complicità e connivenze con la dittatura- e a rimuovere, fin quasi a espellerla, la drammatica vicenda di quegli italiani dal tessuto e dalla storia nazionale". "La ferocia che si scatenò contro gli italiani in quelle zone -ha proseguito il Presidente della Repubblica- non può essere derubricata sotto la voce di atti, comunque ignobili, di vendetta o giustizia sommaria contro i fascisti occupanti; il cui dominio era stato –sappiamo- intollerante e crudele per le popolazioni slave, le cui istanze autonomistiche e di tutela linguistica e culturale erano state per lunghi anni negate e represse". "Le sparizioni nelleo dopo l'internamento nei campi di prigionia, le uccisioni, le torture commesse contro gli italiani in quelle zone, infatti, colpirono funzionari e militari, sacerdoti, intellettuali, impiegati e semplici cittadini che non avevano nulla da spartire con la dittatura di Mussolini. E persino partigiani e antifascisti, la cui unica colpa -ha concluso- era quella di essere italiani, di battersi o anche soltanto di aspirare a un futuro di democrazia e di libertà pere per ifigli, di ostacolare l'annessione di quei territori sotto la dittatura comunista".