Foibe | Mattarella | ' grazie per testimonianza Lada e Alessandra Rivaroli e Egea Haffner' **

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Ringrazioedper le testimonianze commoventi che ci hanno recato. Sono lieto di incontrarle qui, di incontrare nuovamente la signoraqui al Quirinale. Con semplicità e con efficacia straordinaria hanno sottolineato che il ricordo, la memoria della persecuzione e delle tragedie, deve essere fecondo, deve produrre anticorpi, deve portarci a fare in modo che simili lacerazioni crudeli nei confronti della libertà, del rispetto dei diritti umani, della convivenza appartengano a un passato irripetibile". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo., ora ultraottantenne, è la bambina con la valigia in mano ritratta nella foto divenuta il simbolo dell'esodo giuliano-dalmata, la cui storia è raccontata nel libro dal titolo per l'appunto 'La bambina con la valigia'.