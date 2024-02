Foibe | Mattarella | ' consolidare Ue | antidoto e ripudio barbarie totalitarismo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Pagine buie della storia, anche d'Europa, sembrano volersi riproporre. Disponiamo di un fortee dobbiamo consolidarlo e svilupparlo sempre di più. La costruzione dell'Unione europea, pur con i suoi ritardi e le sue carenze, ha rappresentato ildellaprovocata da tutti i totalitarismi del Novecento e la concreta e valida direzione di marcia per guardare al futuro con fiducia e speranza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo. "In questo quadro -ha aggiunto il Capo dello Stato- nelle splendide terre di cui parliamo, oggi, grazie alla comune appartenenza all'Unione europea, non esistono più barriere o frontiere, ma strade e ponti. La diversità non genera più risentimento o sospetto, ma produce amicizia e progresso. Con Slovenia e Croazia coltiviamo e condividiamo, in Europa e nel mondo, i valori della democrazia, della libertà, dei diritti. E lavoriamo insieme per la pace, lo sviluppo, la prosperità dei nostri popoli, amici e fratelli. I giovani lo sanno e lo vivono". "Gorizia, la città simbolo della divisione, è oggi associata -grazie a una generosa intuizione della Slovenia- a Nova Gorica: due città, due Stati, una sola capitale della cultura europea 2025. Occorre adesso lavorare alacremente, a livello europeo, perché anche gli altri Paesi dei Balcani Occidentali candidati all'ingresso nell'Unione -ha quindi ribadito- possano compiere le procedure di adesione senza indugi o ritardi. Si tratta anche di una risposta concreta ai pericoli del possibile riaccendersi, nella regione, di sopiti conflitti di natura etnica o religiosa, che rischiano di riportare la storia, a tempi che non vogliamo rivivere mai più".