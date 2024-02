Foibe | la Giornata del ricordo una vittoria italiana L' iniziativa di Libero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ladel? Unatutta: raccontare per non dimenticare. Dopo decenni di silenzi colpevoli e oscuri negazionismi, il dramma dellee degli istriani inizia ad entrare nella coscienza collettiva. La piattaforma editoriale www.kepown.com che, con il sostegno die dell'Unione Istriani ha promosso infatti “Raccontare per ricordare l'esodo giuliano dalmata”, il primo concorso letterario nazionale, oggi - venerdì 9 febbraio - presenta a Trieste, nella sede dell'Unione (alle ore 17) l'antologia con i tre racconti vincitori e alcuni interventi pubblicati lo scorso anno su. Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'approfondimento di Pietro Senaldi