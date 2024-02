Foibe | Alfieri commemora il giorno del ricordo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La legge n. 92 del 30 marzo 2004 ha istituito per il 10 febbraio di ogni anno il “del” perre le vittime delle, l’esodo dei cittadini italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e la complessa vicenda del confine orientale italiano. Franco, presidente della Provincia di Salerno, ha volutore la giornata con un comunicato. “È doveroso tenere alta l’attenzione su quello che è stato e ricordare i fatti facendoli conoscere alle giovani generazioni. La memoria sia l’antidoto più efficace contro il ripetersi di certi orrori, soprattutto in momenti storici così drammatici come quello che stiamo vivendo. Qui vicino casa nostra, in Ucraina e a Gaza, sono in corso operazioni militari che vedono coinvolti migliaia di civili, di bambini, di ...