Focus reskilling Come acquisire nuovi saperi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nappo* Secondo il World Economic Forum più di un miliardo di persone dovrà adeguare le capacità ed esperienze individuali riconvertendo le proprie abilità. Competenze digitali e skills (abilità, appunto) umanistiche sono i must have del prossimo decennio. In questa nuovo sfondo, 75 milioni di lavoratori potranno vedersi sostituiti dall’automazione e dai cambiamenti imposti dal digitale ma, al contempo, si configureranno ben 133 milioni diposti di lavoro. In Italia il 70% - due lavoratori su tre - si dice predisposto a diversificare le competenze finalizzate a trovare un nuovo lavoro; un dato sopra la media globale che si attesterebbe al 67%. Quindi essere duttili è la chiave di accesso alle nuove condizioni economiche e sociali. Non solo. È fondamentale abituarsi ad attitudini creative per individuare soluzioni innovative nell’ attenzione delle scadenze ...