Firenze | tassisti esasperati | Servono soluzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 - Aspre le condizioni in cui è costretto a lavorare chi ogni giorno guida un taxi per le vie della città e sono necessari provvedimenti urgenti: lo denuncia il Sindacatofiorentini - Federtaxi Cisal, in una lettera aperta a La Nazione, alle forze politiche, alla cittadinanza e ai suoi rappresentanti nelle istituzioni cittadine. “Prendiamo spunto non casuale dall’oramai prossino giorno delle Sacre Ceneri che quest’anno cade come San Valentino il 14 di Febbraio – si legge nella missiva – perché terminato il periodo carnevalesco, partono i 40 giorni che conducono alla Santissima Pasqua nonché, in termini molto più profani, alla partenza ufficiale della stagione turistica, croce e delizia di noi fiorentini. Nel corso dell’anno appena trascorso sono venuti concretizzandosi numeri eccelsi e importanti per la nostra città ...