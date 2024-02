Firenze | spaccano locale in corso Italia | messi in fuga dai residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 - Ancora una spaccata in un ristorante ma questa volta senza colpo grazie aiche, buttati giù dal letto nel pieno della notte, si sono affacciati alla finestra. Nel mirino dei malviventi il ristorante Borderline di, già vittima di quattro furti negli ultimi sette mesi. Secondo quanto raccontato, nella notte tra giovedì e venerdì, due uomini, mentre un terzo faceva da palo, con un tombino hanno infranto la porta a vetri senza riuscire a entrare. Infatti, alcuni abitanti, a seguito del rumore si sono affacciati alle finestre e hanno messo ini ladri. Nella stessa notte, un uomo immortalato in un video, ha rubato una spranga da un cantiere in via Solferino per poi divertirsi a danneggiare vetrate e finestrini delle auto. Oltre 20 comitati si sono ...