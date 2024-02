Firenze | incidente nella galleria by-pass del Galluzzo Tre feriti | traffico nel caos

Firenze, 9 febbraio 2024 - Ancora una spaccata in un ristorante ma questa volta senza colpo grazie ai residenti che, buttati giù dal letto nel pieno della notte, si sono affacciati alla finestra.I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti oggi, 9 febbraio 2024, poco dopo le 14, a Firenze all’interno della galleria by-pass del Galluzzo, al km 2+400, per un incidente stradale che ...Un 33enne di Impruneta è morto in Trentino Alto Adige per un incidente d'auto. Si chiamava Filippo Gabriele, è deceduto all'alba di oggi, venerdì 9 febbraio. Era in superstrada sulla Merano-Bolzano, ...