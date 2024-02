Firenze aderisce alla Giornata di raccolta del farmaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 -anche quest’annodidel, in corso di svolgimento fino a lunedì prossimo, 12 febbraio: in 5.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane, esponendo la locandina dell’iniziativa (l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Ae provincia, laè in corso da martedì scorso, 6 febbraio e andrà avanti fino a lunedì prossimo, 12 febbraio, in 69 farmacie. I farmaci raccolti sosterranno 26 realtà benefiche die provincia che hanno espresso un fabbisogno di 26000 farmaci. Durante l’edizione del 2023, sono state raccolte 8309 ...